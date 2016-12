НОВА ЛИЦА СТАРЕ НЕМОЋИ ЕУ

ДУШАН ПРОРОКОВИЋ

Колико дуго ће политичка јавност и бирачи подржавати овакву самоубилачку политику ЕУ, која води и ка понижавању?

Тамо где је стала Кетрин Ештон, у првом јавном наступу је наставила њена наследница Федерика Могерини. Суштински, то је политика „показивања немоћи“ и доказивања како ЕУ геополитички и спољнополитички и не може да буде ништа друго до привезак САД.

Нови Високи представник ЕУ за спољну политику и безбедност жестоко је критиковала председника Русије и изјавила да „Владимир Путин није поштовао обавезе које је преузео у више наврата“ [1]. Истина, није прецизирала о којим се обавезама ради, али би за њу било боље да своја иступања умери. Прво, Руси ће једва дочекати да подсете поједине европске лидере на неиспуњавање обавеза, а што је директно утицало на ескалацију украјинске кризе. Кључно обећање које није испуњено тицало се судбине Виктора Јануковича и мирне транзиције власти после потписивања споразума у фебруару 2014.

„РЕХАБИЛИТАЦИЈА ЛУКАШЕНКА“

Путин се показао мајсторем за „узвраћање истим мерама“. Данас Федерика Могерини наводи како је „у интересу Украјине, Европе и Русије да криза буде решена политички, а не војно, јер такво (војно) решење једноставно не постоји“ [2], међутим, пуна три месеца док је трајао крвави пир кијевских војних снага у Луганшчини и Донбасу њена претходница није ниједанпут реаговала. Тада је ЕУ-бирократија очигледно веровала да постоји „војно решење“ и због тога су Порошенку дозвољавали све. Док је трајала офанзива Кијева, све је било у реду, а сада, када је почела офанзива заговорника федерализације, „војно решење једноставно не постоји“. Јадиковке нове шефице ЕУ-дипломатије су последица непринципијелности саме ЕУ и узроке проблема би требало пре свега да потражи у Бриселу.

Друго, после оваквих тешких речи морају уследити и одређена дела. Које потезе може предузети ново руководство ЕУ? Највероватније појачавање санкција против Русије. Међутим, то је апсурдно јер санкције (и контрамере које предузима Русија) штете интересима ЕУ. И, што „ЕУ више буде додавала гас“, то ће последице по њену економију бити све веће. И треће, и Федерика Могерини ће на крају морати да седне са Русима за преговарачки сто. Што више Брисел буде затезао своје уже према Москви, то ће улазити у тежу преговарачку позицију. Није згорег подсетити се примера Кетрин Ештон, чија је последња активност било учешће на састанку у Минску, на којем је медијатор био Александар Лукашенко!

За западне земље Александар Лукашенко је „последњи диктатор у Европи“. У његовом режиму се, како то саркастично примећује лондонски Гардијан, „КГБ и даље назива КГБ“ [3]. Везе водећих западних земаља са Белорусијом своде се на покушаје јачања опозиције, а све што има везе са Александром Лукашенком се или „изолује“ или „санкционише“ [4]. Углавном, посматрано са становишта ЕУ, Лукашенко је непожељан, са њим се не одржавају ни билатерални сусрети. И онда, после свега, Кетрин Ештон пристане да исти тај Лукашенко посредује у украјинској кризи. На крају, сасвим је могуће и да Александар Лукашенко буде страни политичар са којим ће се Федерика Могерини најчешће сусретати током 2015. године. Јер позиција ЕУ око украјинске кризе је толико слаба, оптерећена толиким аутоголовима, да Брисел више није у прилици ни да наметне медијатора.

ОСВЕЖЕЊЕ У ЕУ, АЛИ...

Што по инерцији, што захваљујући фанатизму евроатлантиста унутар ЕУ, Брисел је слепо пратио америчке потезе у Украјини. Зато је и стигао ту где јесте. Остале су му само крупне речи и жестока противљења које не прати реална политичка моћ. Остало је, наравно, и питање колико Брисел може да издржи у таквом положају? Колико дуго ће политичка јавност и бирачи подржавати овакву самоубилачку политику која води и ка понижавању?

Без обзира на прву изјаву дату после избора на нову функцију, посматрајући њен досадашњи рад, Федерика Могерини може представљати и „освежење“ у европској политици, она може бити један од представника „политичара новог таласа“ у ЕУ-политици, који ће у наредној деценији дефинисати „оригиналне европске“ интересе и циљеве. Само, да би то постала, потребно је дистанцирање од досадашњег постављања ЕУ и „кретања по инерцији“. Даљи наставак путем који су утабавали Ештонова, ван Ромпеј и Барозо није опција. Нити за Могеринијеву нити за ЕУ.

